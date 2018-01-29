Федерер одержал 20 титул победителя турниров категории Большого шлема

КИЕВ. 29 января. УНН. Вторая ракетка мира Роджер Федерер победил на первом в сезоне турнире категории Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Для победы на соревнованиях швейцарцу понадобилось 3:00 и 7 минут чтобы преодолеть сопротивление 6-го сеяного хорвата Марина Чилича в пяти сетах - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Таким образом, Федерер завоевал шестой титул победителя на Australian Open и в целом 20 в категории Большого шлема.

Примечательно, что именитый швейцарец стал первым мужчиной в истории с 20 выигранными титулами Большого шлема. До него это делали только три женщины - Штеффи Граф (22), Серена Уильямс (23) и Маргарет Корт (24).

Как сообщал УНН, победительницей в женской сетке стала датчанка Каролин Возняцки.