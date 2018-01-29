Дуда проанализирует закон, запрещающий "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Польши Дуда тщательно проанализирует законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой “бандеровской идеологии”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский.

“В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о т. н. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно для того нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господи, фальсификации правды о Холокосте”, — сказал Лапиньский.

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Как сообщал УНН, польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается “бандеровская идеология”.