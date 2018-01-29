Трамп обещает сделать США "большим торговым партнером" Великобритании

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить новое торговое соглашение с Великобританией после ее выхода из ЕС. Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью, которое американский президент дал британскому телеканалу ITV, информирует УНН.

После завершения процедуры Brexit США станет для Лондона “крупным торговым партнером”, сказал Трамп.

Также Трамп не обошел утверждение о том, что он очень популярен на территории Великобритании.

ЕС относится к США “очень несправедливо” в вопросах торговли.

“У меня было много проблем с Европейским Союзом, и это может превратиться в нечто очень большое — с точки зрения торговли”, — отметил президент США.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп был бы готов пересмотреть свое решение о выходе из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, но при условии, что его положения будут выгодными для Соединенных Штатов.