Революционер "Тимошенко" примет участие в выборах президента Колумбии

КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-лидер повстанцев Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу “Тимошенко” выставит свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Univision.

“Представляя мою партию, я готов возглавить это переходное правительство”, — заявил Лондоньо.

Выборы состоятся в мае 2018 года. “Тимошенко” намерен принимать в них участие как кандидат от партии “Общая революционная альтернативная сила”.

Как сообщал УНН, более 550 тыс. венесуэльцев, включая нелегальных мигрантов, находятся в настоящее время на территории Колумбии.