За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

КИЕВ. 29 января. УНН. В вечернее время на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Боевики продолжают нарушать Минские договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Луганском направлении в вечернее время боевики активизировались на Светлодарской дуге. Враг, из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, несколько раз вел огонь вокруг Луганского. Минометы этого же калибра противник применил по нашим позициям неподалеку Троицкого”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На Донецком направлении, из гранатометов, незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкино.”

“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.