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"Манчестер Сити" и "Челси" пробились в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Челси" пробились в 1/8 финала Кубка Англии

КИЕВ. 29 января. УНН. На стадии 1/16 финала Кубка Англии по футболу состоялись несколько матчей с участием лидеров Английской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Гостевая игра против “Кардифф Сити” завершилась победой лидера АПЛ “Манчестер Сити” — 0:2. Голами отметились Де Брюйне и Стерлинг в первом тайме.

Действующий чемпион Англии “Челси” разгромил “Ньюкасл” 3:0. Цифры на табло первым изменил Батшуайи на 31 минуте. Впоследствии Батшуайи еще и оформил гол “в раздевалку”. Точку в противостоянии на 72 минуте поставил Алонсо.

Стоит отметить, что соперники “горожан” и “синих” определятся по итогам предстоящей жеребьевки.

Добавим, что также участниками 1/8 финала стали: “Ковентри”, “Саутгемптон”, “Брайтон”, “Уиган”, “Халл Сити”, “Шеффилд Юнайтед”, “Шеффилд Уэнсдей”, “Манчестер Юнайтед”, “Лестер” и “Вест Бромвич”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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