Новости: Экономика
Понедельник, 29 января 2018, 06:59 • Алексей Супрун
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,54 грн / долл
КИЕВ. 29 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,54 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 января установлены на таком уровне:
28,548638 грн за доллар;
35,503086 грн за евро;
0,511360 грн за российский рубль;
40,651613 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 28 января, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час