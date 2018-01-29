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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,54 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,54 грн / долл

КИЕВ. 29 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,54 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 января установлены на таком уровне:

28,548638 грн за доллар;

35,503086 грн за евро;

0,511360 грн за российский рубль;

40,651613 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 28 января, курс всех валют уменьшился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс рубля
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