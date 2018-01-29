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Понедельник, 29 января 2018, 15:59 • Дарья Чабанова
В ОБСЕ отчитались о работе на Донбассе в 2017 году
КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2017 СММ ОБСЕ зафиксировала 401 тыс. 336 случаев нарушения режима тишины в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в Facebook, передает УНН.
Так, в течение года было осуществлено 25 тыс. 194 тысяч патрулирования миссии, 4065 использований запрещенного минскими соглашениями вооружения и 2422 случая нарушений выполнения Мандата ОБСЕ.
Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 25 января по 19:30 26 января зафиксировала 134 взрывы.
Источник: УНН
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