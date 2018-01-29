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В ОБСЕ отчитались о работе на Донбассе в 2017 году

В ОБСЕ отчитались о работе на Донбассе в 2017 году

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КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2017 СММ ОБСЕ зафиксировала 401 тыс. 336 случаев нарушения режима тишины в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в Facebook, передает УНН.

Так, в течение года было осуществлено 25 тыс. 194 тысяч патрулирования миссии, 4065 использований запрещенного минскими соглашениями вооружения и 2422 случая нарушений выполнения Мандата ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 25 января по 19:30 26 января зафиксировала 134 взрывы.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, СММ
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