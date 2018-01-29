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В штабе АТО предупредили о возможных терактах боевиков в ближайшее время

В штабе АТО предупредили о возможных терактах боевиков в ближайшее время

КИЕВ. 29 января. УНН. В ближайшие дни в Донбассе возможные вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо- и газопроводы”, — говорится в сообщении.

В штабе предполагают, что возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия “гумконвоя” из России.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал.

Источник: УНН
Теги: АТО, боевики, провокации
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