В штабе АТО предупредили о возможных терактах боевиков в ближайшее время

КИЕВ. 29 января. УНН. В ближайшие дни в Донбассе возможные вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо- и газопроводы”, — говорится в сообщении.

В штабе предполагают, что возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия “гумконвоя” из России.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал.