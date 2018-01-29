В ГФС назвали самые популярные способы ввоза наркотиков в Украину

КИЕВ. 29 января. УНН. В 2017 году ввезти наркотики в Украину чаще всего пытались с помощью почты, автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Василий Поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“Наибольшее количество случаев задержаний при перемещении наркотиков приходится на почтовую связь — 595, автомобильный вид транспорта — 409, железнодорожный — 120, пешком — 55, морской — 35, авиационный — 34 случаев. При этом чаще всего опасные вещества пытались ввезти в Украину — 942 случая, а вывезти — 306”, - рассказал он.

По словам Поезда, в течение 2017 года разоблачены 1,2 тыс. фактов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров кокаина.

Он также отметил, что случаи незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров были обнаружены на границе:

с Российской Федерацией — 295;

с Республикой Беларусь — 110;

с Молдовой — 93;

с Польшей — 74;

с Венгрией — 60;

с Румынией — 7;

со Словакией — 6.

Напомним, в течение 2017 года на таможнях ГФС зафиксировано нарушений более чем 1,59 млрд гривен.