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В ГФС назвали самые популярные способы ввоза наркотиков в Украину

В ГФС назвали самые популярные способы ввоза наркотиков в Украину

КИЕВ. 29 января. УНН. В 2017 году ввезти наркотики в Украину чаще всего пытались с помощью почты, автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Василий Поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“Наибольшее количество случаев задержаний при перемещении наркотиков приходится на почтовую связь — 595, автомобильный вид транспорта — 409, железнодорожный — 120, пешком — 55, морской — 35, авиационный — 34 случаев. При этом чаще всего опасные вещества пытались ввезти в Украину — 942 случая, а вывезти — 306”, - рассказал он.

По словам Поезда, в течение 2017 года разоблачены 1,2 тыс. фактов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров кокаина.

Он также отметил, что случаи незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров были обнаружены на границе:

  • с Российской Федерацией — 295;
  • с Республикой Беларусь — 110;
  • с Молдовой — 93;
  • с Польшей — 74;
  • с Венгрией — 60;
  • с Румынией — 7;
  • со Словакией — 6.

Напомним, в течение 2017 года на таможнях ГФС зафиксировано нарушений более чем 1,59 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: ГФС, таможня, перевозки, наркотики
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