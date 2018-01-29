Гранату обнаружили в такси в Луганской области

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня вблизи населенного пункта Счастье, что в Луганской области, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили опасный предмет в легковом автомобиле, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"... во время несения службы пограничники Луганского отряда в 10 километрах от линии разграничения остановили автомобиль "Daewoo Lanos". При осмотре транспортного средства украинской регистрации военнослужащие обнаружили в нем гранату "ВОГ-25", а именно осколочный боеприпас калибра 40 мм для подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

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Водитель легковушки, гражданин Украины 1954 года, пояснил, что боеприпас нашел в заброшенном доме. Сейчас нарушителя, опасный предмет и автомобиль передали представителям Национальной полиции в Луганской области.

Напомним, опасный арсенал боеприпасов нашли в заброшенной больницы на Донбассе.