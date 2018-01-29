В киберполиции поддержали идею легализации криптовалюы в Украине

КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине на законодательном уровне необходимо определиться со статусом криптовалюты. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил руководитель Департамента киберполиции НПУ, передает УНН.

"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалюты, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютних бирж и пунктов обмена криптовалюты", - сказал Демедюк.

Специалисты по киберполиции сообщают, что де-факто, по всем признакам криптовалюта может относится к электронным средствам - единицам стоимости, которые хранятся на электронном устройстве и принимаются как средство платежа. В то же время контроль за ее транзакциями обеспечивается криптографической защитой.

"Следовательно, несмотря на то, что по своей сущности существования и обращения криптовалюта базируется на основах финансовой пирамиды, киберполиции поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, а также процесса ее майнинга (как минимум, это приравнять ее к электронным средствам). Также поддерживается и идея использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах", - говорится в сообщении.

По словам Демедюка, сегодня урегулирование пользования криптовалютой в Украине является весьма актуальным вопросом. Поскольку обращение криптовалюты и их статус в Украине не определен, злоумышленники активно используют ее для анонимизации своих преступных действий. В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты от правоохранительных органов.

Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, так как основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права владельца кошелька на его собственность. А значит и определения его потерпевшим.

"В случае невозможности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее оборот. Чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюты на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба", - подчеркнул Демедюк, добавив, что для легализации и урегулирования криптовалютних технологий в Украине киберполиции готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Как сообщал УНН, размер украинского рынка Bitcoin составляет 2,5 млрд долл.

Также напомним, что в украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалюты в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка, которого недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. В авторский коллектив своего законопроекта "О стимулировании рынка криптовалюты и ее производных" он включил свою подругу Анастасию Байбородину.

Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.