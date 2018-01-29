Немецкие автопроизводители ставили эксперименты на людях

КИЕВ. 29 января. УНН. Немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW обвинили в финансировании опасных экспериментов с участием людей и животных. Об этом сообщили в Süddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung, передает УНН со ссылкой на DW.

Сообщают, что автопроизводители давали средства на исследования, проводившиеся с согласия самих участников, здоровых людей подвергали воздействию диоксида азота, который считается одной из самых токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей.

По данным изданий, сами эти эксперименты проводились при поддержке Европейской исследовательской союза защиты окружающей среды и здоровья в транспортной отрасли (EUGT).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британские власти начали реализацию плана высадки 50 млн новых деревьев на севере Англии

Эксперименты проводили с целью доказать, что выбросы современных дизельных авто не такие токсичные благодаря новым системам очистки.

"В Университетской клинике города Ахена прошли обследование 25 молодых и здоровых лиц после того, как они в течение нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂. Во время эксперимента врачи не заметили никаких признаков негативных последствий влияния этого газа на организм", - говорится в сообщении.