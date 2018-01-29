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Новый механизм выплаты субсидий: Минрегион требует немедленного урегулирования проблем с расчетами

Новый механизм выплаты субсидий: Минрегион требует немедленного урегулирования проблем с расчетами

КИЕВ. 29 января. УНН. Новый механизм выплаты субсидий заблокировал расчеты по всей стране. Ситуация, которая сейчас возникла с возмещением предприятиям ЖКХ, ОСМД/ЖСК льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату ЖКУ, требует немедленного реагирования со стороны Министерства финансов Украины. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“Новый механизм выплаты субсидий, введен в действие приказом Минфина 4 января текущего года, фактически заблокировал расчеты по всей Украине. Этот механизм необходимо доработать, он должен быть приемлемым для всех участников расчетов, особенно для предприятий жизнеобеспечения, ОСМД/ЖСК”, - подчеркнул он.

Отметим, на прошлой неделе состоялось профильное совещание по этому вопросу. По его результатам Минфину предоставлено соответствующее поручение о безотлагательном урегулировании ситуации.

Отметим, приказом Минфина от 4 января 2018 года введен в действие документ “Об утверждении Порядка проведения органами Казначейства расчетов, предусмотренных пунктом 8-1 Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденного постановлением КМУ от 4 марта 2002 года № 256, и взаимодействия участников таких расчетов”.

Напомним, в правительстве ожидали, что предприятия-поставщики коммунальных услуг, согласно с первым этапом монетизации субсидий, начнут получать средства льгот и субсидий с 24 января 2018 года.

Источник: УНН
Теги: субсидии, ЖКХ, Минрегионразвития
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