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Варшава надеется на изменение мнения Киева по эксгумации останков поляков

Варшава надеется на изменение мнения Киева по эксгумации останков поляков

Яцек Чапутович

КИЕВ. 29 января. УНН. Польша надеется на изменение позиции украинской власти относительно эксгумации останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью еженедельнику Do Rzeczy, передает УНН.

Говоря о польско-украинских отношениях, он подчеркнул, что "существуют разные интерпретации истории с обеих сторон; проблема заключается в моратории на поиск, эксгумацию... останков погибших поляков в Украине".

"Будет встреча на уровне заместителей премьер-министров, и мы надеемся, что Киев изменит свое решение", - отметил он.

Как добавил Я.Чапутович, когда он занял свой нынешний пост, он поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, и они договорились встретиться после отмены моратория.

Напомним, Варшава назвала важным заявление Президента Петра Порошенко о разблокировании эксгумаций.

Отметим, как сообщили в Польше, в Украине приостановили действие разрешения на легализацию польских мест памяти и поисковые работы на ее территории после того, как в польской местности Грушовичи был демонтирован памятник УПА.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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