Варшава надеется на изменение мнения Киева по эксгумации останков поляков

КИЕВ. 29 января. УНН. Польша надеется на изменение позиции украинской власти относительно эксгумации останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью еженедельнику Do Rzeczy, передает УНН.

Говоря о польско-украинских отношениях, он подчеркнул, что "существуют разные интерпретации истории с обеих сторон; проблема заключается в моратории на поиск, эксгумацию... останков погибших поляков в Украине".

"Будет встреча на уровне заместителей премьер-министров, и мы надеемся, что Киев изменит свое решение", - отметил он.

Как добавил Я.Чапутович, когда он занял свой нынешний пост, он поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, и они договорились встретиться после отмены моратория.

Напомним, Варшава назвала важным заявление Президента Петра Порошенко о разблокировании эксгумаций.

Отметим, как сообщили в Польше, в Украине приостановили действие разрешения на легализацию польских мест памяти и поисковые работы на ее территории после того, как в польской местности Грушовичи был демонтирован памятник УПА.