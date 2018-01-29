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Украинец с 10 паспортами пытался выехать в Россию

Украинец с 10 паспортами пытался выехать в Россию

КИЕВ. 29 января. УНН. На пункте пропуска "Бачевск" украинец хотел выехать в Россию с десятью паспортными документами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Сегодня у пункта пропуска "Бачевск" на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки NEOPLAN украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва.

Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейшей проверки в личных вещах мужчины правоохранители нашли настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц.

Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флэш-накопителя.

Сейчас 58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Как сообщал УНН, россиянин пытался попасть в Киев, выдавая себя за украинца.

Источник: УНН
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