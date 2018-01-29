В Германии похитили 44 тонны шоколада

КИЕВ. 29 января. УНН. В немецком городе Фрайбург преступники похитили 44 тонны шоколада. Об этом сообщает Stern.de, передает УНН.

В Фрайбурге неизвестные преступники украли невероятное количество шоколада промышленной зоны 44 тонны.

В ночь на субботу воры украли два грузовых прицепа, в каждом из которых было 33 паллеты шоколада. Общий вес: 44 тонны. Груз стоит около 400 000 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В магазинах Франции люди устроили драки за пасту Nutella со скидкой

Сообщается, что сразу же после ограбления полиция обнаружила один из грузовиков на шоссе вблизи зоны придорожного сервиса. Водитель скрылся, однако груз остался в фургоне.

Однако второй прицеп, обнаруженный впоследствии в одной из промышленных зон, оказался пустым.

Злоумышленники, вероятно, смогли перегрузить около 22 тонны шоколада и убежать.