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В Германии похитили 44 тонны шоколада

В Германии похитили 44 тонны шоколада

КИЕВ. 29 января. УНН. В немецком городе Фрайбург преступники похитили 44 тонны шоколада. Об этом сообщает Stern.de, передает УНН.

В Фрайбурге неизвестные преступники украли невероятное количество шоколада промышленной зоны 44 тонны.

В ночь на субботу воры украли два грузовых прицепа, в каждом из которых было 33 паллеты шоколада. Общий вес: 44 тонны. Груз стоит около 400 000 евро.

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Сообщается, что сразу же после ограбления полиция обнаружила один из грузовиков на шоссе вблизи зоны придорожного сервиса. Водитель скрылся, однако груз остался в фургоне.

Однако второй прицеп, обнаруженный впоследствии в одной из промышленных зон, оказался пустым.

Злоумышленники, вероятно, смогли перегрузить около 22 тонны шоколада и убежать.

Источник: УНН
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