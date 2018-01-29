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Нападающий Селезнев забил второй гол за новый клуб из Турции

Нападающий Селезнев забил второй гол за новый клуб из Турции

КИЕВ. 29 января. УНН. Украинский форвард Евгений Селезнев спас ФК "Аксихар Беледиеспор" от поражения во встрече 19-го тура чемпионата Турции, сообщает УНН со ссылкой на сайт турецкой Суперлиги.

"Акхисар" в домашней игре против аутсайдера соревнований "Антальяспор" уступал через пропущенный гол в первой половине встречи. Настоящим спасителем оказался Селезнев, который в 1-ю компенсированную минуту матча оказался в нужном месте и добавил мяч в сетку ворот противника - 1:1.

Примечательно, что для форварда этот гол стал первым за команду в чемпионате Турции, ранее он забивал только в поединке Кубка Турции.

Добавим также, в турнирной таблице команда Селезнева имеет 21 пункт и находится на 13 строке в трех пунктах от зоны вылета.

Напомним, в начале года Евгений Селезнев подписал контракт с турецким ФК "Аксихар Беледие".

Источник: УНН
Теги: футбол, Турция
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