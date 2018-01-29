Нападающий Селезнев забил второй гол за новый клуб из Турции

КИЕВ. 29 января. УНН. Украинский форвард Евгений Селезнев спас ФК "Аксихар Беледиеспор" от поражения во встрече 19-го тура чемпионата Турции, сообщает УНН со ссылкой на сайт турецкой Суперлиги.

"Акхисар" в домашней игре против аутсайдера соревнований "Антальяспор" уступал через пропущенный гол в первой половине встречи. Настоящим спасителем оказался Селезнев, который в 1-ю компенсированную минуту матча оказался в нужном месте и добавил мяч в сетку ворот противника - 1:1.

Примечательно, что для форварда этот гол стал первым за команду в чемпионате Турции, ранее он забивал только в поединке Кубка Турции.

Добавим также, в турнирной таблице команда Селезнева имеет 21 пункт и находится на 13 строке в трех пунктах от зоны вылета.

Напомним, в начале года Евгений Селезнев подписал контракт с турецким ФК "Аксихар Беледие".