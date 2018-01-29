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Обыски в Одессе: НАБУ пришли в Администрацию морпортов

Обыски в Одессе: НАБУ пришли в Администрацию морпортов

ОДЕССА-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня на территории Одесского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО "Техморгидрострой" по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ работниками Национального антикоррупционного бюро Украины проводится обыск. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе АМПУ.

“Во время обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении следственного суда, для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и ​​привлечение виновных к ответственности. АМПУ сегодня открыта как никогда, и такие проверки свидетельствует о прозрачности в работе государственной компании и являются частью тех комплексных мероприятий, которые мы направляем на ее дальнейшее развитие и обеспечение эффективной деятельности”, — отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Он отметил, что должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связанные с предыдущим руководством ГП “АМПУ”.

Как сообщал УНН, в Одессе работники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски, есть задержанные.

Источник: УНН
Теги: Одесса, обыск, НАБУ
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