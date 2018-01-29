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"Смерть Сталина" частично снимали в Киеве

"Смерть Сталина" частично снимали в Киеве

КИЕВ. 29 января. УНН. Запрещенную в России британскую комедию "Смерть Сталина" частично снимали в столице Украины, передает УНН со ссылкой на IMDb.

Так, в Киеве указаны такие локации, как здание Киевской городской государственной администрации на Крещатике и дом по адресу Олеся Гончара, 45б.

Остальные три локации для съемок, указанные ресурсом, находились в Лондоне.

"Смерть Сталина" - британско-французская сатирическая комедия шотландского режиссера итальянского происхождения Армандо Яннуччи.

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В основу сюжета лег одноименный французский графический роман Фабьена Нури и Тьери Робина "La mort de Staline".

События фильма разворачиваются в марте 1953 года после смерти Иосифа Сталина и описывают борьбу между ближайшими соратниками за место следующего генсека.

Главные роли сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Майкл Пэлин, Ольга Куриленко.

Премьера фильма состоялась на 42-м ежегодном международном кинофестивале в Торонто 15 сентября 2017 года.

В Украине картина вышла в прокат с 25 января.

Напомним, Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина".

Источник: УНН
Теги: фильм
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