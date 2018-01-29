Волкер назвал переговоры с Сурковым конструктивными, о дате следующей встречи умолчал

КИЕВ. 29 января. УНН. Специальный представитель США в Украине Курт Волкер позитивно отозвался о ходе переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые прошли в пятницу в Дубае. Об этом К.Волкер рассказал во время телеконференции, отвечая на вопросы корреспондента УНН.

“На этот раз, я думаю, было больше открытости в обсуждениях о более широком мандате миротворческих сил, более широком географическом районе их охвате, о том, как это будет соответствовать общему минскому протоколу, и том, как будут проведены выборы. Было очень конструктивное обсуждение, в том числе о модальности (миссии ООН): как добираться из одной точки в другую. Ещё посмотрим: российская сторона собирается вернуться к нам с пересмотренным предложением о том, какое у них видение работы, и мы посмотрим на это. И у нас к этому моменту нет сведения о дате встречи”, — пояснил К.Волкер.

Он также сообщил, что не знает, когда пройдет следующий обмен удерживаемыми на Донбассе, но сказал, что стороны работают над этим вопросом.

“Я не в курсе каких-либо конкретных чисел или каких-то конкретных сроков; что я знаю, так это то, что работа ведется. И Трехсторонней контактной группой, и другими каналами”, — рассказал спецпредставитель США.

Как сообщал УНН, Владислав Сурков обговорил с Куртом Волкером обмен удерживаемых лиц на Донбассе.