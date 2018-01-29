На Волыни СБУ объявила о подозрении задержанному на взятке прокурору

КИЕВ. 29 января. УНН. В рамках уголовного производства, которое расследуется следователями Службы безопасности Украины, объявлено о подозрении задержанному на взятке прокурору отдела прокуратуры Волынской области. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал две тысячи долларов США неправомерной выгоды от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа. Как "посредника" для получения денег прокурор привлек свою знакомую. Правоохранители задержали злоумышленников в Луцке после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в системном взятки работников Харьковской таможни.