Украинская завоевали три медали на легкоатлетическом турнире во Франции

КИЕВ. 29 января. УНН. Международные легкоатлетические соревнования в Валь-де-Рей (Франция) принесли очередные успехи украинском, информирует УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

В секторе для прыжков в высоту, как и несколькими днями ранее в Остраве, встретились наши Екатерина Табашник и Ирина Геращенко.

Тогда победила Геращенко, на этот раз лучшей была Табашник. Она выиграла соревнования с результатом 1,90 м, а Геращенко с показателем 1,86 м заняла второе место.

Анна Плотицина повторила время, показанное ею на прошлой турнире в Тарту, где она стала победительницей. Преодолев 60 метров с барьерами за 8,15 с, на данных соревнованиях она стала второй. Украинка на тысячные доли секунды опередила финку Нооралотту Незири. А быстрее была лишь венгерка Лука Козак (8,09 с).

Примечательно, что четвертые места заняли Кристина Стуй в беге на 60 метров (7,41 с) и Андрей Ковалев по прыжкам в высоту (2,05 м).

Заметим, что турнир также запомнился двумя рекордами. В секторе для тройного прыжка Фабрис Занг Гьюгз уже в первой попытке установил национальный рекорд Буркина-Фасо (16,65 м). В течение соревнований он улучшал его еще четыре раза.

Лучший из них был в заключительной попытке - 17,23 м, которые к тому же стали рекордом Африки в помещении. Юниорский мировой рекорд в помещении в беге на 1500 метров установил эфиоп Самуэль Тэфэри (3:36,05 мин).