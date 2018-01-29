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В ВСУ сформировали новую авиабригаду

В ВСУ сформировали новую авиабригаду

КИЕВ. 29 января. УНН. В Житомирской области сформировали новую авиационную бригаду Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Уже с первого дня 2018 года в авиации Воздушных Сил стало на одну бригаду тактической авиации больше.

Так, 1 января 2018 произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных Сил - истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в пгт Озерное Житомирской области.

"Она стала бригадой тактической авиации. Ранее часть уже имела такой статус, пока в конце концов в процессе сокращения не была переформирована в отдельную авиаэскадрилью", - говорится в сообщении.

Бригада эксплуатирует истребители Су-27.

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По сообщению пресс-службы, бригада в полном объеме обеспечена авиатехникой и топливом. Часть выпускников летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил в течение лета-начале осени овладевали боевым истребителем Су-27 именно в Озерном.

За четыре месяца средний налет на одного выпускника составил 64 часа.

Сейчас они проходят службу в бригаде и вскоре получат допуск к несению боевого дежурства в системе ПВО страны.

В соответствии с организационно-штатной структуры бригады, в ней уже начали формироваться подразделения обеспечения и охраны.

Готовится и материально-техническая база. Казармы и все другие помещения после сокращения бригады в прошлые годы были законсервированы и охранялись.

Источник: УНН
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