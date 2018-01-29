Вашингтон разочарован бездействием России в украинском вопросе – Волкер

КИЕВ. 29 января. УНН. Вашингтон разочарован тем, что Россия абсолютно ничего не сделала для урегулирования конфликта на Донбасе с момента его начала. Такую мысль озвучил специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в пятницу в Дубаи, сообщил Волкер во время телефонной конференции, передает корреспондент УНН.

“В первой части (нашей встречи) я сообщил российской стороне об очень сильном чувстве досады и разочарования Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для завершения конфликта и не вывела войска с тех пор, как мы начали этот процесс в июле 2014го. Мы это заметили, и это послужило источником разочарования Вашингтона”, — заявил Волкер.

По его словам, в отношениях между США и Россией существует множество проблем, Украина — лишь одна из них.

“Мы надеялись увидеть прогресс в этом”, — подчеркнул представитель США.

Напомним, Специальный представитель США в Украине Курт Волкер позитивно отозвался о ходе переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые прошли в пятницу в Дубае.