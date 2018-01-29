Госизмена: дела относительно шести экс-депутатов Севастопольского горсовета передали в суд

КИЕВ. 29 января. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты относительно шести бывших депутатов Севастопольского городского совета, обвиняемых в государственной измене, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры АРК.

"Прокуратурой АРК по результатам специального предварительного расследования, проведенного следственным отделом Главного Управления СБ Украины в АР Крым, направлено в суд очередные обвинительные акты в отношении шести бывших депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заверили, что во время досудебного следствия получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

В частности, уточнили в ведомстве, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

По информации прокуратуры АРК, в суды уже направлено обвинительные акты относительно 18 депутатов Севастопольского городского совета.

Напомним, в декабре 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым передала в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета, обвиняемого в государственной измене.