Украинские операторы подали заявки на тендер по 4G-связи

КИЕВ. 29 января. УНН. Тендерная комиссия утвердила реестр претендентов на участие в тендере на получение лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает УНН.

Сегодня состоялось первое заседание Тендерной комиссии по проведению тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международный подвижной (мобильная) связь IMT" в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц (то есть 4G).

Заявки на тендер уже подали "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell.

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Начало тендера назначено на 26 февраля 2018 года.

Также претендентами должна быть оплачена тендерная гарантия, не позднее 20 февраля 2018 года.

Проведение торгов "с голоса" и определение победителей тендера предварительно запланировано на начало марта 2018 года.