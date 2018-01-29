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В Йемене во время столкновений погибли 12 человек

В Йемене во время столкновений погибли 12 человек

КИЕВ. 29 января. УНН. В понедельник в южном портовом городе Адене в Йемене вспыхнули тяжелые боевые действия, после того, как днем ранее столкновения унесли жизни 12 человек и оставили раненными 132 человека, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

В квартале Адена Хормаксар проправительственные силы и сепаратисты развернули танки и обменялись обстрелами. На крышах в соседнем квартале Кратер были замечены снайперы. Магазины и школы в регионе закрыты.

Противостояние началось в воскресенье, когда истекал срок со стороны сепаратистов для отставки правительства.

Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр описал действия сепаратистов как переворот.

Напомним, в начале января в Саудовской Аравии заявили о перехвате баллистической ракеты из Йемена.

Источник: УНН
Теги: столкновение, Йемен
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