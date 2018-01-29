В результате действий военных РФ в Сирии погибли более 5,7 тыс. гражданских - наблюдатели

КИЕВ. 29 января. УНН. В результате действий российских военных на территории Сирии погибли 5783 гражданских лиц. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по правам человека", передает УНН.

Эти данные указаны в период с 30 сентября 2015 до 31 декабря 2017 года. Среди погибших гражданских - 1596 детей и 992 женщины. Наблюдатели утверждают, что российские военные совершили около 817 атак на жизненно важные гражданские объекты, в частности на медицинские учреждения (141 случай).

В Москве пока не прокомментировали эти заявления.

Напомним, ранее сообщалось, что количество террористов, уничтоженных в рамках операции "Оливковая ветвь" на северо-востоке Африн в Сирии достигло 597 человек.