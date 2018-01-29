Суд отказался отстранить от должности председателя Держаудитслужбы

КИЕВ. 29 января. УНН. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро об отстранении Лидии Гавриловой от должности председателя Государственной аудиторской службы, подозреваемой в незаконном обогащении на сумму 10 млн грн. Об этом сообщил УНН прокурор САП Виталий Кравец.

"Отказали в удовлетворении ходатайства", - сказал прокурор.

При этом В.Кравец отметил, что сторона обвинения привела достаточно аргументов для удовлетворения ходатайства об отстранении председателя Держаудитслужбы.

Прокурор добавил, что, скорее всего, САП будет подавать апелляцию на отказ в отстранении подозреваемого, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.

Напомним, 23 января председателю Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновник приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящую мебель, технику, золотые слитки и наличные - в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, - найденноую и изьятую детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.