Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 января 2018 19:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд отказался отстранить от должности председателя Держаудитслужбы

Суд отказался отстранить от должности председателя Держаудитслужбы

КИЕВ. 29 января. УНН. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро об отстранении Лидии Гавриловой от должности председателя Государственной аудиторской службы, подозреваемой в незаконном обогащении на сумму 10 млн грн. Об этом сообщил УНН прокурор САП Виталий Кравец.

"Отказали в удовлетворении ходатайства", - сказал прокурор.

При этом В.Кравец отметил, что сторона обвинения привела достаточно аргументов для удовлетворения ходатайства об отстранении председателя Держаудитслужбы.

Прокурор добавил, что, скорее всего, САП будет подавать апелляцию на отказ в отстранении подозреваемого, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.

Напомним, 23 января председателю Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновник приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящую мебель, технику, золотые слитки и наличные - в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, - найденноую и изьятую детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, прокурор, НАБ, САП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.