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На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности

На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 января. УНН. В связи с ухудшением ситуации с снеголавинные опасностью на высокогорье Закарпатья в области объявили штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на информацию Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"Завтра, 30 января, на высокогорье Закарпатской области в западной части сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень) в восточной части в связи с усилением ветра, снегопадом и метелями ожидается значительное снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Как ранее сообщал, количество стационарных пунктов обогрева на Закарпатье увеличилось до 20.

Источник: УНН
Теги: Закарпатье, лавины, штормовое предупреждение
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