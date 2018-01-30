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Понедельник, 29 января 2018, 19:32 • Катерина Ирха
На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 января. УНН. В связи с ухудшением ситуации с снеголавинные опасностью на высокогорье Закарпатья в области объявили штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на информацию Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
"Завтра, 30 января, на высокогорье Закарпатской области в западной части сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень) в восточной части в связи с усилением ветра, снегопадом и метелями ожидается значительное снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
Как ранее сообщал, количество стационарных пунктов обогрева на Закарпатье увеличилось до 20.
Источник: УНН
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