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В США заверили, что обнародуют "кремлевский доклад" в ближайшие часы

В США заверили, что обнародуют "кремлевский доклад" в ближайшие часы

КИЕВ. 29 января. УНН. Министерство финансов США планирует обнародовать "кремлевский доклад" в ближайшие часы. Об этом сообщил первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Минфин действительно планирует выпустить сегодня, чтобы сделать следующий шаг в этом деле", - сказал он.

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Как сообщал УНН, Администрация США, как ожидается, 29 января представит конгрессу США так называемый "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. Эти материалы, вероятно, лягут в основу принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, доклад
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