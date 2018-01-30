Украина осудила вхождения ВС "Южной Осетии" в состав российской армии

КИЕВ. 29 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило вхождения так называемых Вооруженных сил "Южной Осетии" в состав Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ратификацию Государственной думой Российской Федерации так называемого соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной "Республики Южная Осетия" (оккупированная территория Грузии) в состав вооруженных сил Российской Федерации, а также открытие российской оккупационной властью таможенного пункта в Ахалгори (Цхинвальском регионе) и создание специализированного таможенного пункта в Сухуми в Абхазии ", - говорится в сообщении.

МИД Украины призвал РФ вывести все свои вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины и еще раз выразило свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, ранее сообщалось, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться.