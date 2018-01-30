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Оружие из оккупированного Крыма активно используют российские наемники на Донбассе - разведка

Оружие из оккупированного Крыма активно используют российские наемники на Донбассе - разведка

КИЕВ. 29 января. УНН. Оружие из оккупированного Крыма российские наемники активно используют против украинских воинов на Донбассе. Об этом в эфире передачи "Донбасс. Реалии" заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

"Для поставки в ОРДЛО захваченного русской армией вооружение из оккупированного Крыма использовались два маршрута: первый - через акваторию Азовского моря, второй - по территории РФ. Поставки оружия происходит под постоянным контролем российских властей. Сначала этим занимались представители ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ. Сегодня на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа ВС РФ ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, РФ может передать Украине вместе с кораблями из Крыма и использованную в Донбассе оружие.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, оружие, Крым
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