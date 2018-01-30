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В Пентагоне заявили об опасном сближении самолетов РФ и США

В Пентагоне заявили об опасном сближении самолетов РФ и США

КИЕВ. 29 января. УНН. Пентагон заявил, что российский истребитель опасно сблизился с самолетом ВМС США P-3 Orion, когда последний осуществлял полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника в оборонном ведомстве, передает УНН.

По информации СМИ, российский самолет приблизился к самолету США на расстояние в 5 футов (1,5 метра).

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Один из источников издания сообщил, что действия российского самолета заставило самолет ВМС США досрочно прекратить свою миссию.

Напомним, американский самолет EP-3E Aries II совершил длительный разведывательный полет у границ России на Черном море.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, Пентагон
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