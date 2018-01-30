Нардеп Войцицкая: угольный тендер Центрэнерго - это схема для "своих"

КИЕВ. 29 января. УНН. Народный депутат от "Самопомочи" Виктория Войцицкая не исключает, что тендер на поставку угля для ПАО "Центрэнерго" - это скрытое желание допустить к торгам только "своих" подконтрольных игроков, а перенос даты тендера на 30 января как бы с целью обеспечения равных условий для всех участников - лишь имитация прозрачности, передает УНН со ссылкой на "Деловая столица".

"Центрэнерго - вообще очень интересная компания. Ведь она, кроме закупки угля и еще в свое время определилась с довольно непонятными схемами по закупке и газа в свое время. То есть, у меня к руководству Центрэнерго очень много вопросов", - сказала депутат.

Войцицкая отметила, что в действиях руководство госкомпании не отслеживается желание обеспечить прозрачность купли-продажи угля: "Идут манипуляции и используются любые инструменты, в том числе, прописывают соответствующие условия для компаний, которые допускаются к тендерам. Игроки с опытом манипуляций, коррупционеры, они знают, как обходить уже сейчас очень эффективно. И это выгодно конкретным игрокам".

На 30 января назначен тендер на поставку 150 тыс. тонн угля для ПАО Центрэнерго (78% акций которой находятся в собственности государства). Некоторые эксперты предполагают, что условия конкурса составлены под конкретного победителя.

Как сообщали СМИ, с декабря 2017-го года основным поставщиком угля для ПАО "Центрэнерго" стало частное ООО "Шахта Краснолиманская". По информации портала "Наши деньги", фактическим владельцем ООО "Шахта Краснолиманская" является бизнесмен Валерий Кропачев, которого называют негласным куратором государственной угольной отрасли.