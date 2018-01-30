Стрельба на "Берестейской": со вторым раненым проводят следственные действия

КИЕВ. 29 января. УНН. Один из мужчин, которые получили ранения во время стрельбы возле станции метро "Берестейская", живой и с ним проводят следственные действия. Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Второй человек, получивший ранения во время стрельбы, возле "Берестейской", жив", - сообщил собеседник.

По его словам, мужчина сейчас находится и больнице.

"Он в больнице и с ним проводят следственные действия", - добавил собеседник.

О каких именно следственных действиях говорится собеседник не уточнил.

Напомним, в Шевченковском районе Киева, в результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них скончался.

Впоследствии столичные правоохранители задержали мужчину, причастного к стрельбе возле станции метро "Берестейская".

Добавим, что инцидент произошел в игорном заведении Украинской национальной лотереи, которая действует под вывеской "Фаворит".

Ранее полиция разоблачила компанию "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации нелегальных азартных игр под вывеской "Фаворит" и уклонении от уплаты налогов.

В то же время, СМИ называют "УНЛ" "любимцем" власти и связывают компанию с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. Белоус, в частности, мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Учреждения "УНЛ" заполонили всю Украину и функционируют даже в помещениях костела. В то же время все конкуренты "УНЛ" с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия.