Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей еще на 2 месяца

КИЕВ. 29 января. УНН. Печерский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца мера пресечения в виде содержания под стражей Севериону Дангадзе, который является фигурантом по делу экс-губернатора Одесской области Саакашвили, которых обвиняют в незаконном финансировании массовых акций протеста в Киеве относительно импичмента Президенту Украина Петру Порошенко. Об этом УНН сообщил один из адвокатов Дангадзе Николай Недилько.

“Суд удовлетворил ходатайство ГПУ и продлил срок содержания под стражей Дангадзе дополнительно сроком на 60 суток”. — сказал Недилько.

Отвечая на вопрос, будет ли сторона защиты обжаловать это решение суда, адвокат ответил: “Конечно”.

Напомним, 6 декабря прошлого года Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериона Дангадзе.