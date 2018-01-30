МИД Греции в феврале подготовит соглашение по "македонской проблеме"

КИЕВ. 30 января. УНН. МИД Греции через две недели представит правительству проект договора для разрешения спора о названии Бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ), сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Греции Никос Коциас в интервью телеканалу ERT-1.

“Мы готовим договор, который, я думаю, в середине февраля мы могли бы представить. Вначале своему правительству, потом Нимицу (спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц — ред.), затем правительства (Македонии — ред.) Зорана Заева”, - сказал Котзис.

По его словам, в договор войдут все те пункты, которые Нимиц предложил для обсуждения и по которым нет соглашения.

Глава МИД отметил, что соглашение должно быть ратифицировано греческим парламентом. Котзиас также заявил, что любое соглашение с БЮРМ должно сопровождаться конституционными изменениями в соседней стране, но он пояснил, что премьер-министр БЮРМ Зоран Заев не располагает большинства для пересмотра конституции.

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Глава МИД Греции заявил, что главной проблемой в отношениях двух стран остается ирредентизм (срок международных отношений, обозначающий движение за аннексию территорий другого государства на основании этнической принадлежности и/или предыдущего владения). “Визит Нимица в Афины и Скопье определит будущее переговоров”, — считает министр.

“Без соглашения Скопье не вступит в НАТО”, — подчеркнул он. При этом Котзиас призвал иностранные силы — ЕС, США, России, НАТО — не вмешиваться в переговоры.

Как ранее сообщал УНН, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что окончательное решение по спору с Грецией и нового названия для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме.