Регистрация | Вход |
USD: 28,25 -0,3021  EUR: 34,97 -0,5367 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 января 2018 07:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

МИД Греции в феврале подготовит соглашение по "македонской проблеме"

МИД Греции в феврале подготовит соглашение по "македонской проблеме"

КИЕВ. 30 января. УНН. МИД Греции через две недели представит правительству проект договора для разрешения спора о названии Бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ), сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Греции Никос Коциас в интервью телеканалу ERT-1.

“Мы готовим договор, который, я думаю, в середине февраля мы могли бы представить. Вначале своему правительству, потом Нимицу (спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц — ред.), затем правительства (Македонии — ред.) Зорана Заева”, - сказал Котзис.

По его словам, в договор войдут все те пункты, которые Нимиц предложил для обсуждения и по которым нет соглашения.

Глава МИД отметил, что соглашение должно быть ратифицировано греческим парламентом. Котзиас также заявил, что любое соглашение с БЮРМ должно сопровождаться конституционными изменениями в соседней стране, но он пояснил, что премьер-министр БЮРМ Зоран Заев не располагает большинства для пересмотра конституции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ради решения спора с Грецией Македония переименует аэропорт

Глава МИД Греции заявил, что главной проблемой в отношениях двух стран остается ирредентизм (срок международных отношений, обозначающий движение за аннексию территорий другого государства на основании этнической принадлежности и/или предыдущего владения). “Визит Нимица в Афины и Скопье определит будущее переговоров”, — считает министр.

“Без соглашения Скопье не вступит в НАТО”, — подчеркнул он. При этом Котзиас призвал иностранные силы — ЕС, США, России, НАТО — не вмешиваться в переговоры.

Как ранее сообщал УНН, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что окончательное решение по спору с Грецией и нового названия для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме.

Источник: УНН
Теги: Греция, Македония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.