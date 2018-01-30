Сборная Украины объявила состав и отправилась на ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 30 января. УНН. Сборная Украины по футзалу определилась с окончательным составом и отправилась в Любляну на чемпионат Европы, сообщает Ассоциация футзала Украины, передает УНН.

Главный тренер сборной Александр Косенко до окончательного ростер отнес 14 игроков:

вратари: Евгений Иваняк (“Ураган”), Кирилл Ципун (“Продексим”), Дмитрий Литвиненко (“ЭРА-ПАК”, Чехия)

полевые игроки: Николай Грицына (“сталица”, Беларусь), Михаил Грицына (“сталица”, Беларусь), Тарас Королишин ( “сталица”, Беларусь), Владимир Разуванов ( “Дина”, Россия), Николай Белоцерковец ( “Норильский никель” , Россия), Сергей Журба (“ХИТ”), Александр Педяш (“Сокол”), Андрей Хамдамов (“Сокол”), Руслан Шеремета (“Сокол”), Андрей Лысенко (“Сокол”), Петр Шотурма (“Ураган”).

Таким образом, большинство игроков сборной представляет клуб “Сокол” (4-ро) из Хмельницкого, который сейчас занимает вторую строчку в ЧУ и белорусскую команду “сталица” (трое).

Отметим, что сборная Украины на групповом этапе континентального первенства сыграет в группе С, где ее соперниками будут сборные Румынии (2 февраля) и Португалии (4 февраля).

Заметим, что чемпионат Европы будет проходить с 30 января по 10 февраля в Любляне. Все матчи пройдут на “Арене Стожице”, которая вмещает 12 500 зрителей.