Администрация США провела секретный брифинг для Конгресса по санкциям против РФ

КИЕВ. 30 января. УНН. Администрация США провела для Конгресса засекречен брифинг по вопросам введения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Бена Кардин, передает УНН.

“Администрация провела засекречен брифинг сегодня по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемых на данный момент”, — сказал он. Законодатель напомнил, что согласно действующему американскому законодательству Вашингтон обязан ввести санкции против тех лиц, “осуществляют значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами”, если только эти лица не пойдут на “существенное сокращение” объемов сделок.

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“Я не буду обсуждать засекречен содержание этих обсуждений, — продолжил Кардин, имея виду брифинг. — Но я сконцентрирован на этих санкциях и продолжу внимательно следить за этим, чтобы добиться снижения возможности российского правительства вести эту торговлю”.

“США должны быть готовы ввести санкции в случае очевидного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу ”, - заключил Кардин.

Напомним, Министерство финансов США планирует обнародовать “кремлевскую доклад” (список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями) в ближайшие часы. В доклад также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных против РФ.