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Администрация США провела секретный брифинг для Конгресса по санкциям против РФ

Администрация США провела секретный брифинг для Конгресса по санкциям против РФ

КИЕВ. 30 января. УНН. Администрация США провела для Конгресса засекречен брифинг по вопросам введения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Бена Кардин, передает УНН.

“Администрация провела засекречен брифинг сегодня по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемых на данный момент”, — сказал он. Законодатель напомнил, что согласно действующему американскому законодательству Вашингтон обязан ввести санкции против тех лиц, “осуществляют значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами”, если только эти лица не пойдут на “существенное сокращение” объемов сделок.

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“Я не буду обсуждать засекречен содержание этих обсуждений, — продолжил Кардин, имея виду брифинг. — Но я сконцентрирован на этих санкциях и продолжу внимательно следить за этим, чтобы добиться снижения возможности российского правительства вести эту торговлю”.

“США должны быть готовы ввести санкции в случае очевидного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу ”, - заключил Кардин.

Напомним, Министерство финансов США планирует обнародовать “кремлевскую доклад” (список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями) в ближайшие часы. В доклад также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных против РФ.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, санкции
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