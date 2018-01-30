Украинские легкоатлеты завоевали награды на турнирах в США

КИЕВ. 30 января. УНН. Украинские легкоатлеты в разных уголках планеты сумели подняться на пьедесталы международных турниров. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

Руслана Цыхоцкая продолжила серию выступлений за океаном. В Нью-Йорке она заняла второе место в тройном прыжке, показав результат в 13,65 м.

Даниил Молчанов в Лаббок (Техас, США) также стал вторым в аналогичной дисциплине (тройной прыжок) - 15,09 м.

Стоит отметить и результаты других представителей "желто-голубой". Владислав Туха финишировал третьим в беге на 400 метров (забег С) на соревнованиях в Вене (56,31 с), а Андрей Проценко с показателем 2,20 м занял восьмое место на соревнованиях в Густопече (Чехия).

Как сообщалось ранее, на предыдущем уикенд во Франции украинские прыгуньи в высоту и спринтера Плотицина также боролись награды.