Регистрация | Вход |
USD: 28,25 -0,3021  EUR: 34,97 -0,5367 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 января 2018 07:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинские легкоатлеты завоевали награды на турнирах в США

Украинские легкоатлеты завоевали награды на турнирах в США

КИЕВ. 30 января. УНН. Украинские легкоатлеты в разных уголках планеты сумели подняться на пьедесталы международных турниров. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

Руслана Цыхоцкая продолжила серию выступлений за океаном. В Нью-Йорке она заняла второе место в тройном прыжке, показав результат в 13,65 м.

Даниил Молчанов в Лаббок (Техас, США) также стал вторым в аналогичной дисциплине (тройной прыжок) - 15,09 м.

Стоит отметить и результаты других представителей "желто-голубой". Владислав Туха финишировал третьим в беге на 400 метров (забег С) на соревнованиях в Вене (56,31 с), а Андрей Проценко с показателем 2,20 м занял восьмое место на соревнованиях в Густопече (Чехия).

Как сообщалось ранее, на предыдущем уикенд во Франции украинские прыгуньи в высоту и спринтера Плотицина также боролись награды.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.