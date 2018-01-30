Заместитель главы ФБР Маккейб уходит в отставку

КИЕВ. 30 января. УНН. Заместитель директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, подвергшийся критике со стороны действующего президента США Дональда Трампа и других республиканцев за якобы предвзятое отношение к нему в пользу своего противника-демократа в 2016 году Хиллари Клинтон, ушел в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее Маккейб подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа, который в своем Twitter обвинил его в предвзятости. Однако пресс-секретарь Белого дома отметила, что скорее всего решение не было связано с Трампом.

К отставке МакКейб останется в отпуске. Издание отмечает, что официального сообщения о его уходе с поста пока не было.

Как ранее сообщал УНН, заместитель директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, который оказался в центре скандала вокруг расследования электронных переписок экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон планирует подать в отставку в начале 2018 года.