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Украинская сборная заняла третье место на турнире по пляжному футболу в Иране

Украинская сборная заняла третье место на турнире по пляжному футболу в Иране

КИЕВ. 30 января. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу в своем заключительном поединке на международном турнире “Persian Beach Soccer Cup” обыграла Азербайджан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Сборная Украины по пляжному футболу в третьем, заключительном туре зимнего турнира “Persian Cup 2018” одержала победу над командой Азербайджана — 4:3. Подопечные Евгения Вареницы начали поединок не слишком удачно и первыми пропустили мяч, однако сумели собраться и не только восстановили равновесие, но и забили трижды подряд. Отличились Максим Войток и дважды — Олег Зборовский — 3:1.

Таким счет оставался до последних пяти минут встречи после чего азербайджанцы в течение двух минут дважды расписались в воротах Сидоренко — 3:3. Впрочем, “сине-желтые” все же вырвали победу. На последней минуте поединка Максим Войток точно пробил головой — 4:3.

Таким образом, “сине-желтая” команда завершила выступление на Кубке Персии-2018 на третьем месте с тремя очками в активе. Последнюю строчку турнирной таблицы занял Азербайджан.

Добавим, что победителями “Persian Cup” во второй раз подряд стали хозяева турнира. В решающем поединке за первое место сборная Ирана победила команду Испании — 4:2.

Источник: УНН
Теги: спорт, Иран
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