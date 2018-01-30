Клуб Бекхэма включили в самую сильную футбольную лигу США

КИЕВ. 30 января. УНН. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм добился включения своего ФК “Майами” в американскую лигу МЛС, сообщает УНН со ссылкой на ВВС и Sky Sports.

О включении “Майами” было объявлено на совместной пресс-конференции Бекхэма, комиссара MLS Дона Гарбер и мэра округа Майами — Дейда Карлоса Хименеса.

Проведение первого матча запланировано на 2020 год.

“Я очень рад, что привел данную замечательную команду в этот большой город — это был адский путь. Я обещаю вам, что команда, которую мы привезем в лигу, станет лучшей”, — заявил Бекхэм.

Отметим, что клуб будет принадлежать глобальной группе предпринимателей кроме 42-летнего англичанина, также генеральному директору американской телекоммуникационной компании “Sprint” Марсело Клеру и основателю “SoftBank” Масаьоши Сана.

Примечательно, что англичанин стал первым в истории бывшим футболистом MLS, которому принадлежит команда из этой лиги.

Заметим, что в Майами уже есть одноименный клуб, которым руководит бывший игрок “Милана” Паоло Мальдини, а тренирует Алессандро Неста. Под руководством Нести коллектив выступает в NASL (вторая по силе лига американского футбола).