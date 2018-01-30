Регистрация | Вход |
USD: 28,25 -0,3021  EUR: 34,97 -0,5367 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 января 2018 07:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Клуб Бекхэма включили в самую сильную футбольную лигу США

Клуб Бекхэма включили в самую сильную футбольную лигу США

КИЕВ. 30 января. УНН. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм добился включения своего ФК “Майами” в американскую лигу МЛС, сообщает УНН со ссылкой на ВВС и Sky Sports.

О включении “Майами” было объявлено на совместной пресс-конференции Бекхэма, комиссара MLS Дона Гарбер и мэра округа Майами — Дейда Карлоса Хименеса.

Проведение первого матча запланировано на 2020 год.

“Я очень рад, что привел данную замечательную команду в этот большой город — это был адский путь. Я обещаю вам, что команда, которую мы привезем в лигу, станет лучшей”, — заявил Бекхэм.

Отметим, что клуб будет принадлежать глобальной группе предпринимателей кроме 42-летнего англичанина, также генеральному директору американской телекоммуникационной компании “Sprint” Марсело Клеру и основателю “SoftBank” Масаьоши Сана.

Примечательно, что англичанин стал первым в истории бывшим футболистом MLS, которому принадлежит команда из этой лиги.

Заметим, что в Майами уже есть одноименный клуб, которым руководит бывший игрок “Милана” Паоло Мальдини, а тренирует Алессандро Неста. Под руководством Нести коллектив выступает в NASL (вторая по силе лига американского футбола).

Источник: УНН
Теги: Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.