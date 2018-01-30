Сингапурские инвесторы вложили в зарубежную недвижимость рекордные 28,4 млрд долларов США

КИЕВ. 30 января. УНН. Сингапурские инвесторы в прошлом году вложили рекордные для страны 28,4 млрд долларов США в приобретение недвижимости за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Straits Times.

Объемы инвестиций в прошлом году по сравнению с 2016 выросли на 40%, а также побили рекорд, установленный в 2015 году, когда было приобретено зарубежной недвижимости на сумму около 27,6 млрд долларов США, отмечает издание. Таким образом, Сингапур занял пятое место в мире по объемам инвестиций в зарубежную недвижимость, уступив США, Гонконг, КНР и Франции. Одновременно Сингапур в прошлом году стал крупнейшим азиатским инвестором в недвижимость США, вложив туда 9,5 млрд долларов.

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Крупнейшие сделки были осуществлены местным инвестиционным фондом GIC. В частности, это поглощение американской компании, управляющей недвижимостью Monogram Residential Trust за 4,4 млрд долл., канадского фонда Canada Pension Plan Investment Board за 1,1 млрд долларов.

Как отмечает издание, в отличие от других инвесторов, заинтересованных в приобретении за рубежом крупных офисов, жилых комплексов в центральных деловых районах, сингапурский капитал в основном направлен на промышленные объекты, центры обработки данных, а также расположенные в пригородах семейные, студенческие города и общежития.

Напомним, на 1 октября 2017 Германия инвестировала в экономику Украины 1,8 млрд долларов, а также нарастила импорт украинских товаров на 23,1% до 1,6 млрд долларов.