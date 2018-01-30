Новости: Экономика
Вторник, 30 января 2018, 05:47 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн/долл
КИЕВ. 30 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на ривни28,24 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 января установлены на таком уровне:
28,246515 грн за доллар;
34,966361 грн за евро;
0,501800 грн за российский рубль;
39,761611 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 29 января, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
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