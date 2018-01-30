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Экономист назвал причины укрепления гривны
Экономист назвал причины укрепления гривны
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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн/долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн/долл

КИЕВ. 30 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на ривни28,24 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 января установлены на таком уровне:

28,246515 грн за доллар;

34,966361 грн за евро;

0,501800 грн за российский рубль;

39,761611 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 29 января, курс всех валют уменьшился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, курс доллара, курс гривни, курс рубля
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