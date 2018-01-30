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Климкин обсудил с главой МИД Италии расширение миссии ОБСЕ в Украине

Климкин обсудил с главой МИД Италии расширение миссии ОБСЕ в Украине

КИЕВ. 30 января. УНН. Главы МИД Украины и Италии Павел Климкин и Анжелино Альфано обсудили расширение потенциала миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сказал украинский министр во время совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы говорили о том, каким образом увеличить потенциал миссии (СММ ОБСЕ — ред.). Миссия не может выполнять свой мандат на территории Украины”, — сказал П.Климкин.

По словам министра, он напомнил главе МИД Италии, что специальная миссия не имеет полного доступа к местам на оккупированных землях, где должен осуществляться мониторинг.

“Мандат миссии — это вся территория Украины: и оккупированный Донбасс, и Крым”, — подчеркнул П.Климкин.

Напомним, П.Климкин рассказал, когда планируется следующая встреча в “нормандском формате”.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Павел Климкин, Италия
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