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Ярмоленко из-за травмы пропустит ближайшие матчи "Боруссии"

Ярмоленко из-за травмы пропустит ближайшие матчи "Боруссии"

КИЕВ. 30 января. УНН. Вингер сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко пропустит ближайшие тренировки и матчи клуба через получение повреждения ноги, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "Боруссии".

28-летний футболист не появился на утренней тренировке "шмелей" из-за травмы, полученной в поединке против "Фрайбурга" (2:2).

Несколько недель из-за травмы сухожилия украинский легионер не сможет помочь дортмундцам.

Примечательно, что после перехода к немецкой команды Ярмоленко получил первую травму.

Добавим также, в нынешней кампании в составе "шмелей" Ярмоленко сыграл 24 поединка в которых забил шесть раз и отдал 5 голевых ассистов.

Как сообщал УНН, Ярмоленко помог "Борусии" обойти поражения в матче Бундеслиги.

Источник: УНН
Теги: футбол, Германия
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