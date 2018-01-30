В Ужгороде мужчина устроил стрельбу в пиццерии

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня утром, 30 января, возле одного из заведений общественного питания в центре Ужгорода произошла стрельба. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, правоохранители задержали фигуранта дела и должны сообщить ему подозрение.

"Утром на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в Ужгороде. По словам заявительницы, неизвестный стрелял в воздух в заведении общественного питания на улице Подгорная. После этого мужчина сел в автомобиль "ВАЗ-2110" и поехал в направлении улицы Заньковецкой. По ориентировке автомобиль, в котором находились трое мужчин, разыскали патрульные. Полицейские передали их следователям, которые установили их личности. Ими оказались трое закарпатцев. Двое из них - жители Великого Березного, один из которых - несовершеннолетний. Третий мужчина - из Ужгорода. В ходе осмотра места задержания мужчин следователи обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль. Оружие изъяли и направили на экспертизу", - сообщают в ГУ НП в Закарпатской области.

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Сейчас установлено, что в совершении хулиганских действий подозревается 23-летний житель пгт Великий Березный. Он находился за рулем транспортного средства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Других двух мужчин опросили и отпустили.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как ранее сообщал УНН, на Закарпатье автомобиль упал в реку, есть погибшие.